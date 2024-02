Torcida do Fortaleza lota Pici em atividade pós-atentado; Lucas Sasha treina

Os presentes no Pici cantaram o nome dos atletas feridos no atentado. A atividade ficou marcada, também, por xingamentos e provocações da organizada do Fortaleza à torcida do Sport

A torcida do Fortaleza lotou o Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici, neste sábado, 24, para acompanhar o treinamento do elenco de Juan Pablo Vojvoda. O treino aberto, promovido pela diretoria do Tricolor do Pici, ocorre dois dias após o atentado sofrido pela delegação do clube cearense no Recife.

Torcedores do Sport atiraram pedras e bombas contra o ônibus que transportava o Fortaleza de São Lourenço da Mata, localizado na Região Metropolitana do Recife, para à capital pernambucana. Seis atletas do Tricolor do Pici foram feridos. Destes, apenas o volante Lucas Sasha, que teve ferimentos no braço, treinou normalmente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O lateral-direito Dudu, o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar, o zagueiro Emanuel Brítez compareceram ao Pici para acompanhar a atividade. Titi, por sua vez, realizou o procedimento para a retirada de estilhaços de vidro e ficou em casa.