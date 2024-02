"Não existe denúncia para penalizar o Sport", diz procurador do STJD após atentado ao Fortaleza

Procurador-geral do STJD, Ricardo Piacente pediu ao Tribunal o afastamento da torcida do Sport após atentado contra o Fortaleza Crédito: DIVULGAÇÃO/STJD

O procurador-geral do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Ronaldo Botelho Piacente, esclareceu em entrevista exclusiva ao Trem Bala, no canal do O POVO no Youtube, que não há qualquer ação neste momento para punir o Sport pelo atentado à delegação do Fortaleza, em Recife. Por outro lado, o procurador-geral solicitou ao Tribunal, via medida cautelar, o afastamento da torcida do Sport nos jogos da equipe em todas as competições. O presidente do STJD, José Perdiz, apreciará o pedido ainda nesta sexta-feira, 23, conforme Ronaldo Piacente. "O que o STJD está fazendo agora é afastando a torcida. Não existe denúncia contra o Sport para penalizar o Sport, como perda de mando, perda de ponto, eliminação da competição. Não há isso neste momento", afirmou o procurador.

