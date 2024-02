Fortaleza nega realização de treino aberto no Pici após atentado

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

O Fortaleza divulgou na tarde desta sexta-feira, 23, que não irá realizar qualquer treino aberto nos próximos dias. O posicionamento ocorre após o presidente da torcida organizada Leões da TUF, João Paulo, convidar a torcida por meio das redes sociais a "dar um abraço simbólico" no time em um próximo treino.

"Mostrando meu total apoio aos nossos jogadores, convido toda nossa torcida a dar um abraço simbólico ao nosso elenco, mostrando nosso amor ao Fortaleza no próximo treino! Estamos com vocês!", publicou ele no Instagram.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após divulgação da informação em páginas de torcedores, João Paulo voltou a aparecer, por meio de vídeo, onde destacou que ainda aguardava liberação do clube para que o treino aberto ocorresse.