Kervin recebe contato da seleção venezuelana e tem data limite para resolver documentação

Destaque do começo de temporada do Fortaleza, o meio-campista Kervin Andrade, de 18 anos, foi contatado pela seleção venezuela para integrar a delegação nos amistosos contra Itália e Guatemala, nos dias 21 e 24 de março. Contudo, o jovem ainda não conseguiu regularizar seu visto americano, necessário para as partidas.

Segundo o staff do atleta, para que a convocação aconteça, a situação deve ser resolvida até o fim da primeira semana de março, semana essa que deve selar a compra do meia venezuelano por parte do Fortaleza, visto que uma reunião com os representantes já está marcada para esta data visando debater questões salariais do novo contrato.

O escrete vermelho-azul-e-branco tem preferência na aquisição do meia venezuelano de 18 anos com valor fixado, e deve adquirir 50% dos direitos do atleta, que já recebeu sondagens de nove times - cinco grandes clubes do Brasil, três equipes da Itália e uma da Turquia. Marcelo Paz garante que já iniciou as tratativas e prometeu contrato longo para o jogador.