Procuradoria do STJD quer afastamento da torcida do Sport e jogos com portões fechados

Na madrugada dessa quarta-feira (22), membros de torcida uniformizada do Sport realizaram uma emboscada ao ônibus que transportava a delegação do Fortaleza até o hotel, logo após a partida válida pela Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco.

A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ingressou nessa quinta-feira, 22, com uma Medida Cautelar contra o Sport, após o atentado cometido por membros de torcida uniformizada contra o ônibus da delegação do Fortaleza .

Os criminosos teriam arremessado pedras grandes e bombas caseiras, quebrando as janelas do ônibus e atingindo atletas e membros da comissão técnica. Segundo nota divulgada pelo Fortaleza, seis jogadores precisaram ser socorridos após serem feridos por estilhaços de vidro.

"O João Ricardo está com seis pontos na cabeça. O Escobar está com 13 pontos, alguns no supercílio, alguns na boca. Está com trauma crânio-encefálico. O Titi está com um pedaço de vidro na panturrilha, que não conseguiu ser tirado. Dudu está com estilhaço em todo corpo.", detalhou Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, em entrevista após desembarque da equipe em Fortaleza. O zagueiro Brítez e o volante Lucas Sasha também sofreram ferimentos.

do Jornal do Commercio

Via Rede Nordeste