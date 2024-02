Escobar se pronuncia pela primeira vez após atentado: "Somos seres humanos"

Após o episódio de atentado ao ônibus do Fortaleza na madrugada dessa quinta-feira, 22, o lateral esquerdo Gonzalo Escobar se pronunciou sobre o ocorrido. Com 13 pontos na cabeça e quadro de traumatismo cranioencefálico, o atleta argentino foi o mais ferido durante o ataque. Por meio do perfil oficial no Instagram, o jogador comentou pela primeira vez acerca do acontecido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Bem, primeiro quero que minha família e amigos saibam que estou bem. Obrigado a todas as pessoas que se preocuparam e me escreveram, e eu mando forças e oro por toda a equipe. Agora em casa é mais tranquilo contar, felizmente não teve tragédia. Estou aqui com 13 pontos no rosto e mais umas manchas, logo voltarei a lutar”, declarou Escobar.