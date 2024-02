Com sondagens do Brasil e da Europa, Fortaleza inicia tratativas para a compra de Kervin

O meia, que vem sendo o destaque do Tricolor em 2024, foi sondado por cinco clubes do Brasil, três da Itália e um da Turquia

Com isso, o Fortaleza adiantou o processo de compra do jogador, emprestado ao clube pelo La Guaira até o fim do ano, e já tem reunião com os representantes marcada, com data para a primeira semana de março, na qual serão debatidos os valores salariais do novo contrato.

O Fortaleza já tem encontro marcado com os representantes de Kervin Andrade, maior destaque do Tricolor em 2024, para negociar os valores salariais e executar seu direito de compra. O escrete vermelho-azul-e-branco tem preferência na aquisição do meia venezuelano de 18 anos com valor fixado, e deve adquirir 50% dos direitos do atleta, que já recebeu sondagens de nove times.

O Fortaleza prorrogou, no começo deste mês, o contrato da jovem promessa até dezembro de 2024. O vínculo inicial, acertado entre clube e meio-campista, tinha término no meio do ano.

Nas sete partidas em que atuou na temporada, Kervin Andrade conta com dois tentos anotados e duas assistências distribuídas. Antes de atuar pelo profissional, o jogador participou da Copinha, onde disputou cinco partidas com o Leão e balançou as redes três vezes.

+ Confira entrevista exclusiva com o pai de Kervin, que contou como foi a infância do garoto e a trajetória da Venezuela para o Fortaleza

Kervin chegou ao Leão do Pici ainda em junho de 2023, inicialmente para integrar o elenco das categorias de base, após ser eleito o melhor jogador do país no torneio de Toulon, que é uma tradicional competição de seleções de base disputada na França.

Antes de chegar ao Leão do Pici, Kervin figurou na lista dos 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, um observatório de futebol que pesquisa as categorias de base. O atleta, nascido em 2005, também é tratado como o melhor jogador da próxima geração venezuelana, principalmente após o destaque no Torneio de Toulon de 2023, competição que reúne jogadores entre 17 a 23 anos.