Paz confirma que Fortaleza iniciou tratativas para compra de Kervin e promete contrato longo

O venezuelano está na lista dos 20 meia-atacantes mais promissores do mundo, de acordo com o CIES

Menos de um mês após ter anunciado a prorrogação do empréstimo do atacante Kervin Andrade , o Fortaleza agiliza o processo de compra do jogador. A informação foi confirmada pelo CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, em entrevista coletiva.

“Kervin teve seu contrato estendido até o final do ano e nós já estamos tratando com o La Guaira a compra e já está definido porque tinha um valor já estabelecido. Estamos agora caminhando junto ao empresário do jogador para fazer um novo contrato, queremos mais longo, logicamente. Ou seja, vamos comprar o Kervin e fazer um contrato com ele junto ao La Guaira”, disse Marcelo Paz.



As reuniões para iniciação da compra devem acontecer no início de março. Os valores envolvendo a negociação do jogador de 18 anos ainda não foram divulgados.



O jogador chegou ao Leão do Pici em julho de 2023 para compor a equipe Sub-20 do Tricolor. Após se tornar um dos destaques do time na Copinha 2024, Kervin foi integrado ao time principal a pedido do técnico Juan Pablo Vojvoda. Desde então, o atacante venezuelano soma três gols e duas assistências em oito jogos pelo time principal.