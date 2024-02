Destaque da temporada, Kervin dá assistência e marca gol em vitória do Fortaleza

Atleta conta com dois gols marcados e duas assistências cedidas na equipe profissional do Leão do Pici

O volante venezuelano Kervin Andrade tem sido o principal destaque do Fortaleza na temporada 2024 e o atleta voltou a se destacar na vitória do Leão diante do River-PI na noite desta quarta-feira, 14, pela Copa do Nordeste.

No triunfo em que o Tricolor do Pici bateu o Galo por 3 a 1, o jovem jogador voltou a balançar as redes e também cedeu uma assistência, participando ativamente de dois dos três tentos marcados pelo grupo de Juan Pablo Vojvoda.

Nos sete jogos em que atuou na temporada, Kervin Andrade conta com dois gols marcados e duas assistências cedidas. Antes de atuar pelo profissional, o jogador participou da Copinha, onde disputou cinco partidas com o Leão e balançou as redes três vezes.