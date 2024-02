Marcelo Paz mostra estado de Escobar após ataque ao ônibus do Fortaleza: "Mais um caso isolado?"

O CEO do Fortaleza, Marcelo Paz, divulgou imagens do jogador Gonzalo Escobar no hospital com ferimentos após ataques ao ônibus do Fortaleza que levava atletas, comissão técnica, staff e diretoria na saída da Arena Pernambuco, nesta quarta-feira, 21.

Em postagem nas redes sociais, o CEO mostra o estado de Escobar, com alguns curativos no rosto. O lateral argentino foi atingido por uma pedra na cabeça, de acordo com Marcelo Paz. "Mais um caso isolado??", escreveu o ex-presidente do clube.

Escobar estava com estilhaços de vidro no seu corpo, também confirmou o dirigente em postagem. "O que as autoridades vão fazer? O que o futebol vai fazer?", indagou Marcelo Paz.