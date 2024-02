Vojvoda mantém tabu contra o Sport após empate pela Copa do Nordeste

Comandado por Juan Pablo Vojvoda, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Sport na noite desta quarta-feira, 21, em jogo da quarta rodada da Copa do Nordeste 2024. Apesar da frustração em sair na frente do placar e ceder o empate no fim, o técnico tricolor conseguiu manter sua invencibilidade contra o Leão da Ilha.

Com a partida, o argentino segue sem saber o que é perder para o time pernambucano em sua carreira. Ao todo, ele comandou o Tricolor em cinco oportunidades contra o Sport, sendo três vitórias e dois empates.