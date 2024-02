No Rei Pelé, Fortaleza enfrenta CRB pela 2ª rodada da Copa do Nordeste

Após estreia com vitória, Leão do Pici visita Galo da Pajuçara neste domingo, 11, e quer embalar no Nordestão para seguir nas primeiras posições do Grupo B

O Fortaleza tem pela frente, na tarde deste domingo, 11, o seu segundo desafio na fase de grupos da Copa do Nordeste. O confronto da vez é diante do CRB-AL, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

Na estreia, o Tricolor bateu o América-RN por 2 a 1, de virada, no Castelão. Na zona de classificação do Grupo B, o time do Pici terá dois embates seguidos pelo Nordestão: após encarar o Galo da Pajuçara, vai duelar com o River-PI na próxima quarta-feira, 14. O objetivo é embalar no torneio regional para ficar em situação confortável na chave diante do calendário cheio — o Leão disputa também o Campeonato Cearense e estreará na Copa do Brasil este mês.

Na última quarta-feira, 7, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Ferroviário pelo Estadual e teve atuação ruim, o que gerou críticas da torcida. A partida no Rei Pelé, portanto, também pode ser uma oportunidade para deixar uma imagem positiva. O CRB será a primeira equipe da Série B do Campeonato Brasileiro que o Tricolor vai enfrentar em 2024.