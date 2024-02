Paciente transplantado recebe visita do mascote do Fortaleza no Hospital de Messejana

O paciente transplantado José Wilson Ferreira Ramos, de 63 anos, recebeu uma visita emocionante do mascote do Fortaleza, o Juba, nesta quinta-feira, 8, no Hospital de Messejana. Trajado com a camisa do Tricolor do Pici, o torcedor, que recebeu um transplante de pulmão em dezembro de 2023, posou para foto ao lado do Leão.

Desenvolvida pela equipe multiprofissional do Programa de Reabilitação Pulmonar do Hospital de Messejana, a ação tinha a temática do carnaval e visava celebrar o procedimento cirúrgico bem-sucedido, o pós-operatório tranquilo e o retorno de José Wilson às atividades de reabilitação.

Durante a visita do Juba, José ainda recebeu uma bandeira autografa pelo elenco do Fortaleza Esporte Clube. Emocionado, o torcedor tricolor tentou descrever a felicidade e aproveitou o momento para agradecer à equipe médica pelos cuidados e pela surpresa.