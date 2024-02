Ferroviário sai na frente e Fortaleza empata no fim em Clássico das Cores pelo Estadual

No primeiro Clássico das Cores de 2024, Ferroviário e Fortaleza empataram por 1 a 1 no Presidente Vargas, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. O Tubarão da Barra saiu na frente com Vinicius Alves, aos seis minutos do primeiro tempo, enquanto Machuca empatou no fim do jogo, já aos 45.

Com o resultado, o Tricolor do Pici chegou aos dez pontos e aumentou a vantagem na liderança do Grupo A - agora de dois pontos em relação ao Maracanã. Pelo lado coral, o empate manteve a equipe na terceira colocação, com sete pontos, empatado com o Iguatu e o Ceará.

Ferroviário 1 x 1 Fortaleza: o jogo

O primeiro tempo do Clássico das Cores ficou marcado por uma atuação de gala do Ferroviário. Na estreia de Copertino no comando técnico, o Tubarão da Barra mostrou algumas qualidades que ainda não havia apresentado neste ano, sobretudo em relação a organização tática. Defensivamente, o Coral foi quase impecável e neutralizou por completo o Fortaleza.