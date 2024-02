Lesionado, Calebe desfalca o Fortaleza no Clássico das Cores diante do Ferroviário

Além do meio-campista, Vojvoda também não poderá contar com o lateral Escobar

Lesionado, o meio-campista Calebe desfalca o Fortaleza no Clássico das Cores desta quarta-feira, 7, contra o Ferroviário, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Tricolor, o camisa 10 tem um estiramento muscular na coxa esquerda.

Além de Calebe, Vojvoda não poderá contar com o lateral-esquerdo Escobar, que está com um trauma no tornozelo esquerdo. O volante Hércules segue em processo pós-operatório de lesão ligamentar no joelho esquerdo.