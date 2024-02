Kuscevic releva conversa com Robson antes de acerto com Fortaleza: "Falou muito bem"

Zagueiro chileno, emprestado pelo Coritiba até o final do ano, ouviu elogios do atacante sobre a cidade e comemora acerto: "Na hora que eu soube da oportunidade, eu já quis vir"

Anunciado na última quinta-feira, 8, como reforço do Fortaleza para a temporada 2024, o zagueiro chileno Benjamín Kuscevic falou da decisão pelo acerto, destacou a recepção no novo clube e revelou que ouviu elogios do atacante Robson, do Coritiba, sobre a capital cearense.

O defensor de 27 anos pertence ao Coxa e foi emprestado ao Tricolor até o final deste ano, com opção de compra — na mesma operação, Marcelo Benevenuto foi cedido ao clube paranaense. Foi na equipe do Couto Pereira onde Kuscevic recebeu incentivo de um velho conhecido da torcida do Leão, que esteve no Pici em 2021 e 2022.

"Eu estava com o Robson, o Robson me falou muito bem da cidade. Tem outros jogadores que jogaram em outros times daqui que também me falaram muito bem da cidade. Sem dúvida cheguei aqui muito feliz e contente", disse o zagueiro chileno em entrevista à TV Leão.