Fortaleza vence Sport por 3 a 1 na abertura do Brasileirão Feminino Sub-20

O Fortaleza iniciou o Brasileirão Sub-20 com uma vitória. Na tarde desta quinta-feira, 8, as Leoas bateram o Sport-PE por 3 a 1, em partida válida pela primeira rodada do certame nacional de base, no CT Ribamar Bezerra. Geovana e Geicy — esta duas vezes — marcaram para a equipe tricolor, e Kauany descontou para a equipe pernambucana.

O primeiro gol do Fortaleza saiu ainda aos três minutos de embate. Pressionando, as Leoas conseguiram balançar as redes aos três minutos com Geovana. Apesar da postura defensiva, o Sport conseguiu a igualdade aos 21, com Kauany. Antes do apito de intervalo, entretanto, o Tricolor voltou a ficar na frente do placar com um gol marcado por Geicy. No segundo tempo, a camisa 9 voltou a marcar, aos 5 minutos, e decretar a vitória do time comandado por Igor Cearense.

As Leoas voltam a campo pelo certame de base na próxima quarta, 14, quando enfrentam o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 15h30min.