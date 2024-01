Fortaleza negocia contratação do zagueiro Kuscevic, do Coritiba, por empréstimo

Almejando reforçar o seu elenco para a temporada de 2024, o Fortaleza negocia a contratação do zagueiro Benjamín Kuscevic, do Coritiba, por empréstimo. A informação inicial foi dada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Esportes O POVO.

Atualmente, as diretorias conversam e projetam um desfecho positivo. A tendência é que o defensor chileno acerte com o Tricolor do Pici nos próximos dias. Em 2023, ele disputou 32 partidas pelo Coritiba, sendo 23 no Brasileirão Série A.