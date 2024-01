Copa do Brasil: Pikachu diz que Fortaleza almeja final, mas alerta sobre fases iniciais

Camisa 22 do Leão do Pici projetou, em entrevista coletiva, a participação da equipe tricolor na competição nacional em 2024

"Vou me apegar em 2021, que a gente chegou na semifinal e iniciou desde a primeira fase. Espero que a gente possa ir o mais longe possível e, quem sabe, chegar aonde a nossa equipe deseja, que é uma final de Copa do Brasil", comentou o atleta.

O ponta-direito Yago Pikachu, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 30, no Pici. Na oportunidade, o camisa 22 do Leão do Pici projetou a participação da equipe tricolor na Copa do Brasil 2024 e revelou que o elenco almeja disputar a final do torneio.

Ainda durante a coletiva, o jogador de 31 anos deixou claro a preocupação do time comandado por Juan Pablo Vojvoda com as fases iniciais do certame.

"Essas fases iniciais são traiçoeiras. É apenas um jogo. A depender do adversário, não sabemos as condições do gramado. Uma equipe técnica como a nossa jogar em um gramado ruim prejudica muito."

Adversário definido

Neste ano, o Fortaleza irá enfrentar o Fluminense-PI na primeira fase da Copa do Brasil. O Tricolor do Pici conheceu o oponente na tarde desta terça-feira, 30, após sorteio na sede da (Confederação Brasileira de Futebol) CBF, no Rio de Janeiro.



A partida será disputada em duelo único, entre os dias 21 e 28 de fevereiro, com mando de campo para a equipe piauiense. Por ser o melhor ranqueado entre os dois no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, o Leão, apesar de não jogar em casa, possui a vantagem do empate para seguir na competição. Na Série A, o time de Vojvoda receberá cota de R$ 1,4 milhão nessa fase do torneio.