Endrick marca contra a Bolívia, e Brasil estreia no Pré-Olímpico com vitória

Torneio está acontecendo em solo venezuelano e é o único modo de classificação no futebol para as Olimpíadas de Paris 2024

Na tarde desta terça-feira, 23, a seleção brasileira sub-23 estreou com o pé direito no Pré-Olímpico. O Brasil venceu a Bolívia por 1 a 0 no Estádio Nacional Brígido Iriarte, em Caracas, na Venezuela. O único gol brasileiro foi marcado por Endrick.

Apesar do desempenho não ter sido dos melhores, agora a Amarelinha ocupa a segunda posição do Grupo A com o triunfo, somando três pontos - mesma pontuação do Equador, que lidera pelos critérios de desempate. Além dos equatorianos e bolivianos, a seleção ainda briga por uma vaga no quadrangular final com Colômbia e Venezuela.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Agora, pela segunda rodada do Pré-Olímpico, a equipe comandada pelo técnico Ramon Menezes terá pela frente a Colômbia nesta sexta-feira, 26, às 20 horas (de Brasília), no mesmo estádio. Já a Bolívia fará seu terceiro jogo na competição no mesmo dia, às 17 horas, contra o Equador.