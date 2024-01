Fortaleza irá enfrentar o Fluminense-PI na primeira fase da Copa do Brasil 2024

O Fortaleza irá enfrentar o Fluminense-PI na primeira fase da Copa do Brasil. O Tricolor do Pici conheceu o adversário na tarde desta terça-feira, 30, após sorteio na sede da (Confederação Brasileira de Futebol) CBF, no Rio de Janeiro.

A partida será disputada em duelo único, entre os dias 21 e 28 de fevereiro, com mando de campo para a equipe piauiense. Por ser o melhor ranqueado entre os dois no Ranking Nacional de Clubes (RNC) da CBF, o Leão, apesar de não jogar em casa, possui a vantagem do empate para seguir na competição. Na Série A, o time de Vojvoda receberá cota de R$ 1,4 milhão nessa fase do torneio.

Caso avance para a segunda fase, o Fortaleza deve enfrentar o vencedor do duelo entre Manauara-AM e Retrô-PE.