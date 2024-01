Pikachu comemora números pelo Fortaleza e projeta: "Tenho um futuro promissor"

Meia-atacante Yago Pikachu em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Com 170 jogos disputados e 45 gols marcados pelo Tricolor do Pici, o jogador é uma das referências do elenco leonino temporada após temporada. "Fico feliz pelos gols, de ter esses números. É importante ser um jogador que sempre está presente, dificilmente sofro lesão. Me cuido bastante para estar à disposição do treinador. Isso mostra que meu trabalho está sendo bem feito e o Vojvoda confia", completou Pikachu.