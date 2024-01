Fortaleza rescinde com Fabrício Baiano e volante jogará 3ª divisão do Japão

O Fortaleza rescindiu o contrato com o volante Fabrício Baiano, que iria até o fim de julho desta temporada. A decisão foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF nesta quarta-feira, 24. Pouco aproveitado, o jogador conviveu com empréstimos em 2023 e teve passagem apagada no Tricolor do Pici.

Livre no mercado, Fabrício Baiano acertou com o SC Sagamihara, clube da terceira divisão do Japão. Na última temporada, o volante foi cedido pelo Fortaleza ao Avaí, onde disputou apenas quatro jogos, e para o Londrina, onde atuou em dez partidas.