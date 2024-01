Fortaleza freta voo para primeiro duelo fora de casa na temporada 2024; veja logística

Ideia da diretoria tricolor em 2024 é promover melhores alternativas em termos de logística. Time leonino é um dos que mais sofre com viagens no futebol brasileiro

Visando maior agilidade e conforto para o elenco, a diretoria do Fortaleza decidiu fretar o voo de ida para Juazeiro do Norte, onde enfrentará o Barbalha, no próximo domingo, 28, pela 2ª rodada do Campeonato Cearense 2024. A informação foi dada inicialmente pelo Blog do Kempes e confirmada pelo Esportes O POVO.

A ideia da cúpula tricolor nesta temporada é promover melhores alternativas em termos de logística, visto que o time leonino é um dos que mais sofre com viagens no futebol brasileiro. Portanto, o primeiro compromisso do Leão do Pici fora de casa neste ano terá voo fretado.