"Fortaleza é uma força emergente que se tornou realidade", afirma diretor da Sports Value

Amir Somoggi analisa o crescimento do Tricolor e projeta maior evolução no cenário nacional nos próximos anos

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, nesta quinta-feira, 23, Amir Somoggi, diretor da Sports Value, analisou a gestão do Fortaleza e destacou a evolução do clube no cenário do mercado esportivo nacional.

“De 2020 a 2023, o Fortaleza vem só evoluindo. Têm casos de clubes que caíram, clubes que estão estagnados e têm alguns clubes que estão subindo. E o Fortaleza era uma força emergente que se tornou realidade. Não é mais uma força emergente. Um clube que disputa com times que têm milhões a mais de torcedores”, afirmou o gestor.

Estudo realizado pela Sports Value apontou o crescimento do Fortaleza nos últimos quatro anos como o terceiro maior do futebol brasileiro. Conforme os dados da pesquisa, o clube do Pici é o 13º mais valioso do país, estipulado em R$ 636 milhões.