Desejado pelo Fortaleza, Piovi não será negociado e permanecerá na LDU

O Fortaleza segue no mercado em busca de um volante que chegue para preencher a lacuna deixada pela saída de Caio Alexandre, vendido ao Bahia. Após o argentino Ezequiel Piovi confirmar o interesse do Tricolor para a Rádio FB, do Equador, a LDU-EQU decidiu manter seu capitão para a temporada de 2024 e o atleta não jogará no Brasil.

A informação foi divulgada pelo jornalista, também argentino, Cesar Luis Merlo, que afirmou que o escrete vermelho-azul-e-branco até insistiu em contar com o jogador, mas esbarrou na vontade do clube equatoriano em mantê-lo no plantel.

Na primeira consulta realizada pelo Fortaleza, o rival do Tricolor na final da Sul-Americana da última temporada recebeu a sondagem com tranquilidade e chegou a conversar, passando para o Leão do Pici as condições para que as tratativas avançassem.