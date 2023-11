Com gol na prorrogação, Fluminense bate o Boca Juniors e é campeão da Libertadores

Fluminense e Boca Juniors se enfrentaram na final da Copa Libertadores neste sábado, 4 de novembro Crédito: Pablo Porciuncula/AFP

O Fluminense venceu o Boca Juniors-ARG por 2 a 1 neste sábado, 4, conquistando a Copa Libertadores pela primeira vez em sua história. A final, decidida na prorrogação, foi realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Os gols dos brasileiros foram marcados por Cano e John Kennedy. Advíncula balançou as redes pelo lado argentino. >>> Clique para seguir o novo canal do Esportes O POVO no WhatsApp Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O título inédito vem depois do vice-campeonato em 2008. Na ocasião, os cariocas enfrentaram a LDU-EQU. Os brasileiros perderam o jogo de ida por 4 a 2 e triunfaram na volta, no Rio, por 3 a 1. Nos pênaltis, o Fluminense foi derrotado e ficou com a segunda colocação.

Com a vitória neste sábado, o time de Fernando Diniz obteve classificação para o Mundial de Clubes de 2023, em dezembro, além da vaga na Recopa Sul-Americana de 2024, quando terá pela frente a LDU. O jogo A partida começou com domínio do Fluminense, que buscava manter a posse de bola e encontrar espaços na defesa do Boca. Aos poucos, os argentinos começaram a avançar mais ao ataque. Os cariocas tiveram boa chance com Nino, que cabeceou para fora após escanteio. Minutos depois, o Tricolor das Laranjeiras abriu o placar. Keno tabelou com Arias pelo lado direito e tocou para Cano, que chutou rasteiro e balançou as redes. O restante da primeira etapa foi com o mesmo domínio dos brasileiros. No segundo tempo, o Boca buscou mais o ataque na tentativa de igualar o marcador. O Fluminense criou chance em chute de André, defendido por Romero. Depois, Fábio encaixou tentativa de Fernández. O empate dos argentinos veio com Advíncula. O lateral recebeu pela direita, cortou para o meio e finalizou de esquerda, no canto de Fábio. Nos momentos seguintes, o jogo ficou mais equilibrado, com espaço para os dois lados. John Kennedy roubou a bola no ataque e finalizou, mas o desvio facilitou a defesa de Romero. Depois, Merentiel levou perigo em chute de fora da área. Nos últimos instantes do tempo normal, Diogo Barbosa perdeu chance ao concluir para fora.

Prorrogação No primeiro tempo da prorrogação, Diogo Barbosa lançou para Keno, que ajeitou para John Kennedy. O atacante finalizou com categoria e colocou a equipe de Diniz em vantagem. Ao comemorar junto à torcida, John Kennedy recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Depois, com revisão do VAR, Fabra foi expulso de maneira direta por agredir Nino com um tapa. O Boca pressionou durante o segundo tempo extra. Benedetto, da entrada da área, girou e finalizou para fora. Em seguida, Fábio encaixou tentativa de Taborda. A resposta veio em contra-ataque: Arias tocou para Guga, que acertou a trave.