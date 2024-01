Fortaleza vence CRB-AL pela Copinha e isola na liderança do grupo 11

Líder do grupo 11 com seis pontos, o Leão deixou encaminhada a classificação à próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Leão com a classificação encaminhada à próxima fase do torneio de base. líder do grupo 11 com seis pontos, basta que o Castanhal-PA, vença o Vocem-SP.

Com gols de Kervin e Iarley, cada um marcando duas vezes, o Fortaleza venceu o CRB-AL, por 4 a 3, em jogo válido pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, neste sábado, 6, em partida disputada no Estádio Antônio Viana da Silva, em Assis-SP.

Porém, depois de pressão do CRB, a os regatianos empataram instantes depois, aos 10. com Cristian. No entanto, Kervin estava em tarde inspirada e na reta final do primeiro tempo, deixou o Fortaleza novamente em vantagem.

Ainda na etapa inicial, Iarley anotou seu primeiro tento no confronto. No retorno do intervalo, o atacante, aos cinco minutos, ampliou, balançou a rede adversária novamente.

Caio Dantas, contra, fez para o Galo da Pajuçara, assim como Hiago, nos acréscimos, mas não foi suficiente para a igualdade no placar. Na próxima rodada, o Fortaleza encerra a fase de grupos enfrentando o Vocem-SP, na terça-feira, 9, 13 horas.