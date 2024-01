CRB vence o XV de Jaú e será o rival do Fortaleza na terceira fase da Copinha

O Tricolor do Pici e o Galo alagoano foram adversários na fase de grupos da competição e se reencontram no mata-mata. Na ocasião em que se enfrentaram pela Chave 11, o Leão venceu por 4 a 3

Classificado após golear o Internacional por 4 a 0, o Fortaleza já sabe quem irá enfrentar na terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Trata-se do CRB-AL, que venceu o XV de Jaú nas penalidades.

O Fortaleza conhece o CRB, já que as duas equipes fizeram parte do Grupo 11 na fase de grupos da competição. No duelo entre os times nordestinos naquela ocasião, melhor para o Tricolor do Pici, que venceu por 4 a 3. O time alagoano passou em segundo da chave.