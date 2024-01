Listado entre os 20 meias mais promissores do mundo, Kervin se destaca pelo Fortaleza na Copinha

No Tricolor, Kervin possui contrato de empréstimo junto ao Deportivo La Guaira-VEN até julho de 2024, tendo opção de compra ao final, que deve ser executada pelo Fortaleza. Após encerrar sua participação na Copinha, o atleta pode ter chances de integrar o elenco principal no Campeonato Cearense. Na base do Leão, já atuou como segundo volante, meia, segundo atacante e ponta pelos dois lados. Na copinha, vem jogando como ponta esquerda.

Antes de chegar ao Leão do Pici, Kervin figurou na lista dos 20 meias-atacantes mais promissores do planeta de acordo com o CIES, observatório de futebol de maior credibilidade nos dias de hoje. O atleta, nascido em 2005, também é tratado como o melhor jogador da próxima geração venezuelana, principalmente após o destaque no Torneio de Toulon de 2023, competição que reúne jogadores entre 17 a 23 anos.

O Fortaleza garantiu a primeira colocação de seu grupo na Copa São Paulo de Futebol Júnior ao vencer o VOCEM-SP, na tarde desta terça-feira, 9, por 2 a 0. Autor de um dos gols do triunfo, o ofensivo venezuelano Kervin Andrade, ou Tuti, como gosta de ser chamado, chegou a três gols marcados e finalizou a primeira fase como artilheiro e grande destaque da equipe leonina no certame.

Segundo o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, o Fortaleza deseja contar com pelo menos três atletas que estão disputando a Copinha na equipe profissional para a temporada de 2024. Dois destes citados devem ser os meias Kauan – que tem jogado de volante – e Amorim, que chegaram a ganhar poucos minutos na temporada anterior. A terceira vaga ainda estaria em aberto, Iarley e Kervin são dois dos observados.

Vale destacar que o novo diretor de futebol do Tricolor, Bruno Costa, tem acompanhado a campanha do “Leãozinho” de perto durante a Copinha, indo acompanhar os jogos presencialmente, e tem bom histórico com as categorias de base, inclusive na Seleção Brasileira.

Em 2023, o mesmo Centro Internacional de Estudos Esportivos (CIES) apontou em pesquisa que o Fortaleza foi a equipe que menos utilizou jogadores das categorias de base na Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria de futebol busca um direcionamento e aproveitamento diferente com esses jovens para 2024.

Ainda em 2023, o escrete vermelho-azul-e-branco realizou algumas investidas em atletas jovens e com bom potencial de retorno técnico e financeiro. Antes de Kervin, o Tricolor do Pici desembolsou R$ 2,4 milhões para adquirir 90% dos direitos econômicos do atacante Kauan, meia de 18 anos tratado como “joia” pelo Goiás e que vem jogando como volante do Fortaleza na Copinha.



O próximo duelo do Fortaleza no torneio será ante o Internacional, pela segunda fase da competição. O confronto ocorre na noite desta sexta-feira, 12, às 18h.