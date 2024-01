Em negociação com Fortaleza, zagueiro Alexander Barboza aceita proposta do Botafogo

O Tricolor negociava a contratação do atleta como agente livre. A equipe cearense havia acertado, inclusive, as bases salarias com o jogador, que, de última hora, optou por aceitar a proposta do Botafogo

O zagueiro Alexander Barboza acertou vínculo de três temporadas com o Botafogo. O defensor argentino de 28 anos estava em negociação com o Fortaleza, mas aceitou a proposta realizada pelo clube carioca. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Alexander Barboza tinha contrato com o Libertad, do Paraguai, até dezembro de 2023, tendo se despedido do clube nesta semana. O Tricolor do Pici negociava a contratação do atleta como agente livre, sem precisar desembolsar quantia para adquirir direitos federativos. A equipe cearense havia acertado, inclusive, as bases salarias com o jogador, que, de última hora, optou por aceitar a proposta do Botafogo.

Revelado pelo River Plate, Barboza acumula passagens por Atlético Rafaela-ARG, Defensa y Justicia-ARG, Independiente-ARG e Libertad-PAR. O atleta atuava pelo clube paraguaio desde 2021, tendo participado de 120 de partidas, com nove gols e seis assistências registradas no período. Em 2023, o zagueiro enfrentou o Fortaleza pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.