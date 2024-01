Goiás deseja permanência de Bruno Melo, do Fortaleza, e faz proposta de renovação

formato da negociação com o defensivo cearense de 31 anos, que tem contrato com o Leão do Pici até o final da próxima temporada, ainda é mantido em sigilo pelos clubes

O lateral-esquerdo e zagueiro Bruno Melo, que pertence ao Fortaleza, foi uma importante peça para o Goiás em 2023, onde atuou por empréstimo e foi titular absoluto da equipe. Para 2024, o Esmeraldino tem interesse em manter o atleta no elenco e já negocia com o Tricolor, conforme apurou o Esportes O POVO. O formato da negociação com o defensivo cearense de 31 anos, que tem contrato com o Leão do Pici até o final da próxima temporada, ainda é mantido em sigilo pelos clubes.

A negociação, a depender dos moldes, pode envolver manutenção de percentual ou compensação financeira dos direitos econômicos — a equipe cearense planeja adquirir R$ 40 milhões em direitos econômicos em 2024 —. Em apuração anterior do Esportes O POVO, foi confirmado que Bruno Melo havia despertado o interesse de três equipes da Série A, logo, o modelo e os valores serão relevantes na decisão do futuro do lateral.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu empréstimo passado, antes de atuar pelo Goiás, o defensor defendeu as cores do Corinthians, em 2022. Na oportunidade, teve poucas chances de jogar pelo Timão. Foram apenas 12 jogos disputados. No Leão, Bruno Melo disputou 210 partidas, baçançou as redes em 29 possibilidades e conquistou sete troféus: cinco taças do Campeonato Cearense (2015, 2016, 2019, 2020 e 2021), uma da Série B (2018) e uma da Copa do Nordeste (2019).