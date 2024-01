Fortaleza supera concorrência árabe para fechar com goleiro Santos, do Flamengo

Arqueiro de 33 anos recebeu proposta de equipe da Arábia Saudita, mas Rubro-Negro preferiu a oferta do Tricolor, que assinará contrato com jogador até 2026

A equipe árabe ofereceu cifras superiores em relação ao que o goleiro ganhava no Rubro-Negro e ao que ganhará no Pici, mas os valores para compra não agradaram aos cariocas, o que fez a proposta ser recusada.

Com acordo encaminhado para comprar o goleiro Santos , do Flamengo , o Fortaleza precisou superar a concorrência no mercado da bola para fechar com o paraibano de 33 anos. O Esportes O POVO apurou que um clube da Arábia Saudita fez proposta pelo jogador, mas o Leão levou a melhor na disputa e selou acordo por três anos.

Santos tinha contrato com o Rubro-Negro até o final de 2025, mas se tornou terceira opção ao longo do ano passado, atrás de Rossi e Matheus Cunha. O camisa 1 agradava ao técnico Tite, mas entendia que precisava voltar a jogar e viu o Tricolor como uma boa oportunidade na carreira. Santos chegou a ser sondado por clubes como o Botafogo e o Grêmio.

Para tirá-lo do Athletico-PR em abril de 2022, o Flamengo pagou 3 milhões de euros (R$ 15,5 milhões na cotação da época). Logo na primeira temporada, assumiu a condição de titular, atuando em 37 partidas, e levantou as taças da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, jogou 26 vezes, sofreu oscilações e acabou perdendo espaço.

No elenco do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda já contava com João Ricardo, Mauricio Kozlinski — que renovou contrato até o final deste ano — e Bruno Guimarães como opções para o gol. Fernando Miguel, que era o reserva imediato, transferiu-se para o rival Ceará ao final do contrato com o Fortaleza.

A carreira de Santos

Cria do Athletico-PR, o goleiro paraibano defendeu o Furacão de 2011 a 2022 e disputou 258 jogos, conquistando três títulos do Campeonato Paranaense (2016, 2018 e 2020), dois da Copa Sul-Americana (2018 e 2021) e um da Copa do Brasil (2019).

Ainda em 2022, rumou para o Flamengo. Logo na primeira temporada, assumiu a condição de titular, atuando em 37 partidas, e levantou as taças da Copa do Brasil e da Libertadores. Em 2023, jogou 26 vezes, sofreu oscilações e acabou perdendo espaço no elenco.