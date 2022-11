Fortaleza vê negociação com o Santos por Felipe Jonatan parada, mas segue interessado

Presidente do Tricolor, Marcelo Paz, explicou a situação em entrevista ao programa Trem Bala, nesta quarta-feira, 23. O Leão busca um lateral-esquerdo no mercado

A negociação do Fortaleza com o Santos para ter Felipe Jonatan como reforço em 2023 está parada. Foi o que disse o presidente do Tricolor, Marcelo Paz, em entrevista ao programa Trem Bala, da TV Ceará, transmitido paralelamente pela rádio O POVO CBN, nesta quarta-feira, 23.

“Eu conversei com uma pessoa do Santos, falei do nosso desejo (em contratar Felipe Jonatan), ele (dirigente do Santos) falou que era um jogador que tinha importância lá, perguntou se poderia haver alguma troca, (mas) não houve nenhum consenso, porque os jogadores que eles queriam nossos eram jogadores muito importantes. E a coisa meio que parou; não vou dizer que esfriou”, contou o dirigente, sem revelar que atletas interessavam ao time paulista para uma troca.

O presidente do Tricolor deixou claro que a situação a ser resolvida é com o Santos, que tem contrato com o atleta até 2025. O Esportes O POVO apurou que entre o jogador e o Leão já existe um alinhamento, caso o Peixe tope o negócio. “É um atleta que, se houver uma evolução junto ao Santos, pode vestir a camisa do Fortaleza”, disse.

Paz reafirmou que não chegou a fazer uma proposta oficial à equipe santista. Nesta semana, o UOL havia divulgado que o Fortaleza estaria disposto a pagar até R$ 8 milhões pelo lateral de 24 anos, mas o presidente do Tricolor negou a informação e disse que esse valor é irreal.

O Leão busca pelo menos um lateral-esquerdo no mercado, já que Juninho Capixaba está acertado com o Red Bull Bragantino para 2023. Para a posição, o Tricolor contará também com o retorno de Bruno Melo — a permanência dele ainda será avaliada.

