Jornalista elogia Luquinhas, alvo do Fortaleza, e compara posicionamento com o de Everton Ribeiro

O especialista em MLS explicou que Luquinhas atuou mais como meia aberto pela direita vestindo a camisa do NY Red Bulls e citou Everton Ribeiro, do Flamengo, para exemplificar o estilo de jogo do alvo do Fortaleza no mercado

Visando contratar um meio-campista ofensivo, o Fortaleza negocia com Luquinhas, do New York Red Bulls-EUA. No programa Esportes O POVO, da Rádio O POVO CBN, o jornalista Tiago Brandão, do Território MLS, analisou o estilo de jogo e como o jogador pode render no Leão do Pici.

“Para o Fortaleza é um acerto grande [...] Não dá para analisar a nível de futebol brasileiro porque ele nunca jogou aqui profissionalmente mas, usando a MLS, é um jogador que pode ser referência técnica do Fortaleza”, definiu Tiago.

O jornalista destacou ainda a parte técnica e facilidade do meia na construção de jogadas. “Ele teve muito destaque no futebol polonês. Isso chamou a atenção do scout do grupo Red Bull. Achou o jogador e levou para os Estados Unidos. Ele chegou em 2022 e foi um destaque forte e imediato. Tem as características daquele meia mais antigo, um meia direita ou meia esquerda que não é necessariamente um velocista o tempo inteiro, que cadencia mais o jogo, tem bom passe e um bom drible curto. É um jogador com muita técnica, com muita facilidade para construir”.