Fortaleza planeja arrecadar mais de R$ 80 milhões com receita da TV e de sócio-torcedor; veja detalhes

O Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou nesta quarta-feira, 27, a projeção orçamentária para 2024. Com mais de R$ 258 milhões orçados, o Leão do Pici registrou o maior orçamento da história do futebol cearense, superando a projetado em 2023: R$ 208 milhões.

As principais receitas do montante envolvem os direitos televisivos e o programa de sócio-torcedor, representando R$ 82 milhões do total, equivalente a 31,7%. O orçado de TV é de R$ 48 milhões, enquanto os associados devem gerar uma receita de R$ 34 milhões.

Atualmente, o Fortaleza registra mais de 42 mil sócios no programa de associados. Para 2024, o clube realizará reajuste nos valores, com os preços variando entre R$ 24,90 e R$ 289,90. A ideia do CEO do SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, é de que o Tricolor do Pici alcance a marca de 50 mil sócios-torcedores.