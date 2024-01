Fortaleza não avança na compra de Guilherme e atacante negocia com Santos

Artilheiro do Fortaleza na campanha da Copa Sul-Americana de 2023, Guilherme não seguirá no clube cearense para a próxima temporada. O Tricolor não avançou na compra definitiva do atacante junto ao Grêmio — em torno de 1 milhão de dólares, R$ 4,8 milhões de reais na cotação atual —, e afastou as possibilidades de permanência do jogador.



O Santos, então, surgiu como principal interessado na contratação de Guilherme e tem conversas avançadas com o staff do atacante. A expectativa do Peixe, que disputará a Série B em 2024, é de que o acerto aconteça em breve. A informação foi divulgada inicialmente pela jornalista Gabriela Arantes, do UOL.