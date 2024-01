Fortaleza projeta receber 40 milhões com vendas de atletas em 2024

A venda de direitos econômicos tem sido uma verba importante para os clubes cearenses. Em muitos casos, as equipes visam manter alguma porcentagem sobre jogadores que tem potencial para passarem por mais uma venda futuramente. Dessa forma, o clube garante uma renda a mais nos passos conseguintes da carreira do atleta.

Até o momento, o Fortaleza não oficializou a venda de nenhum atleta, mas tem duas vendas acertadas, com valores ainda mantidos em sigilo. O zagueiro Alix Vinícius teve parte de seus direitos econômicos vendidos e jogará no Atlético-GO. Já o atacante Romarinho está de malas prontas para deixar o Fortaleza após seis temporadas. Seu destino é o Sport-PE.

Na tarde desta quarta-feira, 27, o Conselho Deliberativo do Fortaleza aprovou a projeção orçamentária prevista para o exercício do ano de 2024 . No documento detalhado, o Tricolor apontou que planeja receber R$ 40 milhões em direitos econômicos dos jogadores. Ou seja, com vendas integrais ou percentuais dos atletas dos quais o clube detém contratos de trabalho.

O clube, ao contratar um jogador e adquirir seus direitos federativos - vínculo desportivo criado entre a entidade de prática desportiva e o atleta profissional -, constitui o contrato de trabalho, no qual é inserido uma multa (cláusula) com valor determinado, para o caso de rescisão antecipada, por parte do jogador. Ao adquirir jogadores, as equipes devem negociar tais direitos econômicos com o clube que detém o contrato de trabalho (direitos federativos).

O Fortaleza também planeja evoluir na captação e revelação de jovens atletas da base para vendas futuras, contando também com os benefícios do mecanismo de solidariedade da Fifa, que garante uma porcentagem fixa do clube que revelou o atleta sobre seus direitos econômicos.