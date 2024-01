Fortaleza relaciona 30 atletas para disputa da Copinha 2024; veja relacionados e confrontos

A equipe cearense está no Grupo 11 da Copinha, com sede no município de Assis, a aproximadamente 434 quilometros da capital paulista

O Fortaleza divulgou nesta quarta-feira, 27, a lista de relacionados para a disputa da 54ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro. A listagem conta com 30 atletas, nascidos entre 2003 e 2006.

A equipe cearense está no Grupo 11 da Copinha, com sede no município de Assis, a aproximadamente 434 quilometros da capital paulista. As partidas serão disputadas no Estádio Municipal Antônio Viana da Silva. O Fortaleza terá como adversários: Castanhal-PA, CRB-AL e Vocem-SP.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A Copinha 2024 será a 20ª edição disputada pelo Fortaleza na história. A melhor campanha do clube aconteceu em 2008 e 2023, quando chegou nas quartas de final.