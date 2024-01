Fortaleza lança promoção na adesão ou renovação dos planos de sócio-torcedor

Além do desconto no valor, o clube irá dar de brinde aos torcedores uma camisa oficial. A promoção é válida até o próximo dia 31, ou enquanto durar o estoque

Após anunciar a compra do ponta Yago Pikachu, o Fortaleza trouxe mais uma novidade para o torcedor, mas desta vez fora das quatro linhas. Na manhã desta terça-feira, 26, o Leão do Pici anunciou uma promoção nos preços de adesão, ou renovação, dos planos de sócio-torcedor.

Para 2024, o clube ainda informou que os valores dos planos associativos irão sofrer um aumento. Portanto, aqueles torcedores que aderirem ou renovarem o sócio-torcedor ainda neste ano irão garantir a próxima temporada inteira com desconto, além de ganhar um uniforme oficial do clube - as opções são as camisas Pici ou 105 Centenarium.

A promoção vale até o próximo dia 31, ou enquanto durar o estoque.