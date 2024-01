Quartas de final na Copinha e mais: veja as metas da base do Fortaleza para 2024

Gerente das Categorias de Base do Leão, Erisson Matias participou do programa Rádio O POVO CBN na manhã desta terça-feira, 26, e trouxe detalhes sobre a base

O programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, contou com a presença de Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base do Fortaleza. Na oportunidade, o diretor comentou sobre as metas do clube, com relação às divisões inferiores, para a temporada de 2024. Dentre elas, ele mencionou o desejo de chegar, no mínimo, até as quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior (Copinha).

“Continuar sendo o melhor do Norte-Nordeste nas competições de nível nacional. Alcançar e tentar bater a meta na Copa São Paulo. A gente sabe que é uma competição de tiro curto, então muita coisa pode acontecer. A ideia é chegar até as quartas e tentar passar isso. Tentar ser o melhor nordestino no Campeonato Brasileiro sub-20, sub-17 e se houver o sub-15.”

“Nas competições Brasileirinho, Brasil Soccer Cup, Aldeia Cup, é tentar avançar ao máximo, porque são competições de nível muito alto. A nível local, é chegar em todas as finais dos estaduais e ganhar o máximo de estaduais. Obter ao final do ano mais títulos que o nosso adversário”, completou.