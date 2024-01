Cruz Azul faz jogo duro em negociação com Fortaleza e quer revender Moisés

Em maio deste ano, o Cruz Azul acertou a compra do atacante de 27 anos por 4,8 milhões de dólares (em torno de R$ 24,5 milhões na cotação da época), com contrato até junho de 2026. Os mexicanos adquiriram 90% dos direitos econômicos, restando 9% para o Leão e 1% para a Ponte Preta.

Pouco mais de seis meses depois de concretizar a maior venda da história do futebol nordestino , o Fortaleza tenta repatriar o atacante Moisés, que está no Cruz Azul, do México. O Esportes O POVO apurou que o clube da América do Norte faz jogo duro na negociação em razão do valor desembolsado na aquisição e quer revender o jogador ao Tricolor.

Estes valores ainda em aberto, inclusive, podem virar um trunfo do Tricolor na atual negociação. O clube do Pici inicialmente pretendia um empréstimo com opção de compra, mas o Cruz Azul prioriza a venda. O modelo da transferência e as cifras envolvidas têm endurecido as tratativas, mas as conversas entre as partes têm caminhado a fim de destravar a operação.

O CEO da SAF do Leão, Marcelo Paz, é quem está à frente da negociação e tenta chegar a um entendimento com os mexicanos.

Moisés recebeu outras sondagens do futebol brasileiro desde novembro, ao final do calendário mexicano, mas vê um eventual retorno ao Pici com bons olhos. O Fortaleza, por sua vez, enxerga o atacante como uma peça que naturalmente retomaria a titularidade no time de Vojvoda e elevaria o nível técnico.

Moisés no Cruz Azul

Um dos principais reforços do Cruz Azul para o Apertura da Liga Mexicana, o camisa 10 disputou 20 jogos, marcou dois gols e deu uma assistência, entre o campeonato nacional e a Leagues Cup. Foi titular em 12 oportunidades, saindo do banco de reservas em outras oito ocasiões. Dos últimos cinco jogos da temporada, iniciou a partida apenas em um.