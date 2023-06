Fortaleza confirma venda de Moisés por R$ 24,5 milhões

Além de executar a maior venda da história do futebol nordestino, Tricolor ficou com 10% dos direitos econômicos do atletas de 26 anos

Como o Esportes O POVO havia antecipado, o Fortaleza confirmou que o atacante Moisés foi vendido para o Cruz Azul, do México, em comunicado emitido na tarde desta quarta-feira, 31. O negócio foi fechado por R$ 24,5 milhões, tornando-se a maior venda de atleta do futebol nordestino.

O Tricolor informou que 90% dos direitos econômicos do atleta foram vendidos, porém, da fatia que o clube detinha (90%) foi vendido apenas 81%. A Ponte Preta, que era dona de 10%, vendeu 9% e ficou com 1%. Por isso, o Fortaleza seguirá com 9% do atacante.

Comprado em 2022 por R$ 3 milhões, Moisés rendeu ao Tricolor lucro de R$ 21,5 milhões, tendo também contribuído com retorno técnico, já que participou da conquista de três títulos: Copa do Nordeste 2022, Cearense 2022 e 2023. Pelo Fortaleza, jogou 85 partidas, fez 21 gols e distribuiu nove assistências.

O pagamento será feito em três parcelas, sendo a primeira imediata, no valor aproximado de 15,2 milhões. O restante em duas parcelas de cerca de R$ 4,5 milhões. O jogador já não enfrenta o Palmeiras nesta quarta-feira, 31, pela Copa do Brasil, mas deve ir ao Castelão, acompanhar o jogo.

Matéria atualizada às 16h44min do dia 31 de maio de 2023