Fortaleza será do pote dois na Sula 2024 e pode cair no grupo do Boca Jrs.; veja cenários

Com a divulgação do ranking da Conmebol de 2024, ficou definido também os potes que os clubes classificados para a Copa Sul-Americana ocuparão na edição da próxima temporada. O Fortaleza, 39º da lista da entidade, fará parte da chave dois do sorteio e poderá dividir grupo com clubes tradicionais do continente, como Boca Juniors (ARG) ou Racing (ARG).

+ Fortaleza salta 39 posições no ranking da Conmebol e aparece em 39º lugar; Ceará cai para 63º



Brasil e Argentina são os únicos países que possuem os times garantidos na fase de grupos, cada país com seis representantes. São eles: Fortaleza, Athletico, Internacional, Corinthians, Cruzeiro e Cuiabá (Brasil); Boca Juniors, Racing, Defensa y Justicia, Lanús, Belgrano e Argentino Juniors (Argentina).