Fortaleza salta 39 posições no ranking da Conmebol e aparece em 39º lugar; Ceará cai para 63º

É a melhor colocação da história do Tricolor do Pici no ranking da entidade sul-americana. O Leão também é o nordestino com a posição mais alta

Finalista da Copa Sul-Americana de 2023, o Fortaleza deu um salto no ranking da Conmebol e apareceu no 39º lugar na lista atualizada divulgada pela entidade. O Ceará, por outro lado, perdeu sete posições e figura na 63º colocação.

O salto do Tricolor do Pici é considerável. Ao todo, o Leão ganhou 39 posições em relação ao último ranking da Conmebol — na lista de 2023, o time comandado por Vojvoda ocupava o 78º lugar. É a melhor colocação da história do clube.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os times nordestinos, o Fortaleza também é o melhor posicionado no atual ranking. O segundo colocado é o Ceará (63º), seguido do Bahia (69º). Considerando todos clubes do país, o escrete vermelho-azul-e-branco é o 12º, atrás do Palmeiras (1º), Flamengo (4º), Athletico-PR (6º), Grêmio (7º), São Paulo (9º), Internacional (11º), Fluminense (12º), Atlético-MG (14º), Santos (15º), Corinthians (22º) e Cruzeiro (33º).