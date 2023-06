Presidente do Fortaleza explica venda de Moisés ao Cruz Azul-MEX

Venda de 90% dos direitos econômicos do jogador envolveu uma negociação com a Ponte Preta e o pagamento será feito em três parcelas, sendo a primeira imediata

A venda de Moisés ao Cruz Azul-MEX, por 24,5 milhões, foi detalhada pelo presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, em vídeo divulgado horas depois da confirmação da transação, nesta quarta-feira, 31.

O dirigente explicou que os 90% de direitos econômicos comprados pelos mexicanos forma uma composição de 81% vendido pelo Fortaleza e 9% adquiridos da Ponte Preta. Dessa forma, o Tricolor seguirá com 9% do atleta e a Macaca com 1%. Não foi detalhado, porém, quanto do valor total da transação cabe ao time paulista.

O pagamento será feito em três parcelas. A primeira é imediata, no valor de 3 milhões de dólares, algo em torno de R$ 15,2 milhões, enquanto as outras duas são de 900 mil dólares (aproximadamente R$ 4,5 milhões), sendo uma para janeiro de 2024 e outra para junho do mesmo ano.



No vídeo, Paz justificou a opção por vender Moisés. “Um atleta muito importante para o nosso elenco, mas a gente entendeu que era o momento de fazer esse movimento financeiro [...] o clube tem suas necessidades, de ajuste de fluxo de caixa, de equilíbrio financeiro. Nós formamos um elenco, no começo do ano, com muito investimento, com vários atletas contratados e essa conta sempre chega e a gente tem por prática honrar com os nossos compromissos. Então (foi) uma venda necessária para esse momento do clube”, disse.

Apesar de se dizer satisfeito com o negócio, o dirigente lamentou a saída de Moisés, mas destacou que o movimento também foi importante para o atleta, que vai ganhar um salário maior e começará uma carreira internacional. Um agradecimento formal ao “calvo” também foi feito.

“A gente vem aqui agradecer o Moisés, agradecer a condução de tudo isso, entendendo que era um movimento para o Fortaleza importante, necessário e que faz parte do futebol. Cabe a gente com grande elenco que tem, com as peças que temos aqui dentro, dar sequência a esse trabalho. Também tem uma janela que vem aí no meio do ano, onde é natural que se possam fazer algumas aquisições e a gente vai trabalhar juntos, fazendo o nosso melhor pelo Fortaleza, sempre buscando dar orgulho ao torcedor e buscando fazer o melhor para o clube”, garantiu Paz.