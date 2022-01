Fortaleza vende David por R$ 10,8 milhões e terá percentual em futura venda; veja detalhes

Tricolor aceita proposta do Colorado, receberá R$ 5,4 milhões à vista, garante 10% em caso de nova negociação e discute parcelamento antes do anúncio da venda do atacante

Os dirigentes do Fortaleza tiveram o sábado, 15, movimentado pelo avanço e a proximidade do desfecho da negociação da venda do atacante David ao Internacional-RS. O clube do Pici aceitou proposta de R$ 10,8 milhões, receberá metade do montante à vista e terá direito a 10% das cifras de uma futura venda do jogador. A informação foi divulgada inicialmente pelo canal Razão Tricolor e confirmada pelo Esportes O POVO.

O camisa 17 foi contratado pelo Tricolor no início de 2020 como maior compra da história do futebol cearense, por R$ 5 milhões, com contrato até o final de 2023. O escrete vermelho-azul-e-branco era detentor de 45% dos direitos econômicos, percentual que balizava também os valores que iriam para os cofres da multa rescisória de R$ 30 milhões no mercado nacional.

Inicialmente, o Leão só pretendia realizar a operação caso recebesse R$ 13,5 milhões. O empresário do jogador, André Cury, tem boa relação com os dirigentes - agencia também nomes como Marcelo Benevenuto, Éderson e Lucas Lima - e não escondeu a vontade do atacante de mudar de ares, o que pesou para o desfecho.

O Fortaleza topou a oferta de R$ 10,8 milhões do Colorado e receberá R$ 5,4 milhões à vista, logo após David realizar exames médicos e assinar contrato por quatro anos em Porto Alegre. O restante do montante será parcelado, tema que ainda está em discussão antes do anúncio oficial.

Futuramente, o clube do Pici ainda poderá ter novo lucro graças a David. O acerto entre os clubes prevê que, em caso de nova venda do atacante, o Inter deverá destinar 10% do valor ao Leão. O capixaba de 27 anos é constantemente monitorado por equipes da Europa pelas características e pelo desempenho nos últimos anos.

Na tarde deste sábado, 15, o jogador participou do treino no Centro de Excelência Alcides Santos e, ao final da atividade, despediu-se de companheiros, funcionários e dirigentes.

Revelado pelo Vitória-BA, o atacante ainda defendeu o Cruzeiro-MG antes de chegar ao Pici. Com a crise financeira da Raposa, David chegou a um acordo para deixar Belo Horizonte e foi adquirido pelo Fortaleza. E m duas temporadas, atuou em 112 partidas, anotou 25 gols e deu 12 assistências.

