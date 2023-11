Após Sula, Fortaleza visita Atlético-MG para se manter na briga pelo G-6 do Brasileirão

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentaram neste sábado, 24, na Arena Castelão, pelo Brasileirão Série A. Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG

Dias após perder o título da Copa Sul-Americana para a LDU, do Equador, o Fortaleza já tem mais um compromisso importante na temporada. Nesta quarta-feira, 1º, o Tricolor do Pici entra em campo, pela 31ª rodada da Série A, para encarar o Atlético-MG. O duelo ocorre na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e a bola rola a partir das 21h30min. É natural que a derrota para o time equatoriano na grande final ainda esteja na mente de quem defende as cores do time cearense. Entretanto, o Leão precisa digerir rapidamente o resultado, para que possa voltar o foco ao Brasileirão. A equipe de Vojvoda necessita da vitória contra o Galo para se recuperar na tabela e seguir sonhando com a Libertadores de 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "A gente fica triste pela final, mas é momento de virar a chave. Agora é foco total no Brasileiro, temos dez jogos e começa agora com o Atlético-MG. É uma equipe que vai brigar pelas mesmas competições que a gente. Estamos focados, a cabeça está limpa", disse o goleiro João Ricardo antes da delegação embarcar rumo a BH ontem à tarde. "Tínhamos uma chance clara de uma possível Libertadores, mas é virar a página e usar isso tudo como combustível para buscar a Libertadores pelo Brasileiro", completou o camisa 1.

O técnico Felipão, do Atlético-MG, também tem desfalques: Bruno Fuchs (lesão na coxa esquerda), Alan Kardec (lesão na coxa direita), Eduardo Vargas (entorse no joelho esquerdo) e Battaglia (entorse no joelho direito e lesão no menisco lateral) não entram em campo contra o Leão. A tendência é que o time titular da vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense, do último sábado, 28, seja mantido. Atlético-MG x Fortaleza Atlético-MG

4-4-2: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson e Arana; Otávio, Alan Franco, Zaracho e Rubens (Pavón); Paulinho e Hulk. Téc: Felipão Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Benevenuto, Tobias Figueiredo e Gonzalo Escobar; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Marinho e Lucero. Téc: Vojvoda