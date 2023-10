Com jogos a menos, Fortaleza tem 16,6% de chances de ir à Libertadores, aponta UFMG

O Tricolor, nono colocado na Série A , tem 42 pontos conquistados em 28 jogos. O Atlético, em sexto, soma 49 pontos em 30 partidas. Assim, a probabilidade do Fortaleza ir à Libertadores é de 16,6%; uma ida à Sul-Americana apresenta 80,8% de chances. Os números são do departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Depois de ser vice-campeão da Copa Sul-Americana , caindo nos pênaltis contra a LDU-EQU, o Fortaleza volta a focar em sua campanha na Série A do Brasileirão. O próximo duelo, contra o Atlético-MG, será decisivo por um lugar no G6. Com dois jogos adiados, o Leão segue com chances de obter vaga na Copa Libertadores pelo torneio nacional.

Ambos os duelos adiados do time do Pici serão em casa, na Arena Castelão. Primeiro, o clube receberá o Cruzeiro-MG, no dia 18 de novembro. No dia 23, o adversário será o Botafogo-RJ, atual líder do certame.

Além do Atlético, outros concorrentes por um lugar no G6 são Flamengo-RJ (50 pontos), Athletico-PR (49) e Fluminense-RJ (45). Depois de visitar os mineiros, a equipe de Vojvoda receberá os cariocas e visitará os paranaenses, representando uma sequência de confrontos diretos.

O Fortaleza se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos nesta segunda-feira, 30, às 17h. Não haverá entrevista coletiva. O compromisso com o Atlético-MG será na quarta-feira, 1º, às 21h30min, na Arena MRV.