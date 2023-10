Fortaleza é derrotado pelo Vasco fora de casa e deixa o G6 do Brasileirão

Com a derrota para o Cruzmaltino, os comandados de Juan Pablo Vojvoda deixaram o grupo dos seis primeiros colocados do Brasileirão. A equipe permaneceu com 42 pontos, mas agora na sétima posição - anteriormente estava em sexto. Os cearenses podem terminar a rodada em nono caso Fluminense e Atlético-MG vençam nesta quinta-feira, 19.

O Fortaleza voltou a sentir o sabor da derrota após quatro partidas na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, 18, o Vasco recebeu o Leão do Pici em São Januário e venceu pelo placar de 1 a 0. O gol da partida, válida pela 27ª rodada, foi marcado por Payet.

O jogo

Empurrado pelas arquibancadas de São Januário, o Vasco da Gama sentiu-se mais à vontade em campo na primeira etapa e foi quem criou o maior número de oportunidades claras de gol. Não à toa o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, foi o grande destaque da equipe cearense ao efetuar diversas defesas.

A primeira chance do Cruzmaltino ocorreu logo aos oito minutos. Praxedes invadiu a área e chutou na saída do goleiro João Ricardo, que defendeu com o pé direito. Na sobra, Gabriel Pec tentou finalizar de bicicleta, mas pegou mal na bola.

Depois minutos depois, o arqueiro do Leão do Pici precisou realizar mais uma grande defesa, dessa vez num “fogo amigo”. O zagueiro Marcelo Benevenuto tentou cortar o cruzamento de Payet e acabou lançando a bola contra a própria meta. João espalmou com as pontas do dedo e evitou o gol.

O Fortaleza só conseguiu descer ao ataque, de maneira mais incisiva, por volta dos 19 minutos. Em escanteio cobrado por Imanol Machuca, Benevenuto ganhou da defesa vascaína, mas cabeceou ao lado do gol.

O Vasco logo voltou a pressionar o Tricolor com uma sequência de dois ataques, ambas com Praxedes. O camisa 1 da equipe de Vojvoda novamente levou a melhor e evitou a abertura do placar.

Nos minutos finais da etapa inicial, Machuca tentou levar perigo ao gol de Léo Jardim Primeiro, o atacante dominou dentro da grande área e, na hora do chute, o lateral Paulo Henrique cortou para escanteio. Depois, na sobra da bola, o argentino finalizou por cima do gol.